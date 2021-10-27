В Минздраве заявили о дефиците коек для больных COVID

В Минздраве заявили о дефиците коек для больных COVID
В некоторых регионах для ковидных больных переоборудуют места в онкоцентрах и психиатрических клиниках. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Новая волна заболеваемости коронавирусом привела к нехватке свободных коек в больницах. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, в стране осталось свободны всего 12% от коечного фонда. Власти многих регионов принимают срочные меры для пополнения свободного мест для COVID-пациентов.

Как сообщил «Коммерсантъ», Мурашко отметил, что особенно сложная ситуация наблюдается в Севастополе, где в резерве осталось лишь 5% свободного коечного фонда.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что губернатор Подмосковья сообщил о рекордном количестве больных на ИВЛ. На утро 26 октября в области было задействовано 502 аппарата.

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