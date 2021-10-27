В Петербурге дебошир напал на автобус, а после скончался при попытках скрыться от полиции

В Петербурге дебошир напал на автобус, а после скончался при попытках скрыться от полиции
В Петербурге дебошир напал на автобус, а после скончался при попытках скрыться от полиции. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В Красносельском районе на проспекте Народного Ополчения буйный мужчина напал на автобус с молотком и ножами, после чего в попытках сбежать от сотрудников правоохранительных органов разбил головой боковое стекло в салоне автобуса и вывалился наружу, ударившись об асфальт. Полиция задержала дебошира и вызвала скорую, но он скончался до ее приезда.

Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщила, что 26 октября в полицию поступило сообщение об агрессивном пассажире рейсового автобуса на проспекте Народного Ополчения у дома №223.

По словам водителя, неизвестный заявился с молотком и двумя ножами. Молодой мужчина молотком наносил себе удары, а ножом резал обивку сидений.

Пассажиров из автобуса удалось эвакуировать, а дебошира запереть внутри. Правоохранительные органы оперативно приехали на место происшествия. Для задержания один из полицейских применил слезоточивый газ, мужчина попытался скрыться от сотрудников полиции и разбил боковое стекло автобуса, в результате чего выпал на асфальт. Полицейские все равно задержали буйного пассажира с травмами и вызвали скорую. Приехать она не успела, даже оказание первой помощи не спасло правонарушителя. Он скончался на месте.

По предварительным данным причиной смерти стали передозировка наркотиков и полученные в результате падения травмы головы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что очевидцы выдвигали другую версию произошедшего. По их мнению, человек спешил на автобус, выскочил на дорогу. Так и оказался под колесами транспорта. В комментариях к записи пользователи также пишут, что пешеход скончался от полученных травм.

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