Новые корпуса Боткинской больницы построят по схему государственно-частного партнерства

Новые корпуса Боткинской больницы построят по схему государственно-частного партнерства
Новая площадка больницы имени Боткина появится в южной части города. Фото: Pixabay

Губернатор Александр Беглов сообщил, что несколько новых медучреждений в Петербурге построят по схеме государственно-частного партнерства.

По такой схеме планируется строительство новых корпусов Боткинской больницы, перинатального центра в Калининском районе и диагностического центра в Славянке.

Новая площадка больницы имени Боткина появится в южной части города. Перинатальный центр в Калининском районе будет работать для всего Северо-Запада. А консультационно-диагностический центр в Славянке будет рассчитан на 110 тысяч посещений в год.

Кроме того, к концу года в Петербурге сдадут новый корпус больницы Святого Георгия на 400 коек. Далее откроют стационар в городской больнице №15 на Авангардной улице. Корпус-трансформер сможет принимать до 550 плановых больных и до 800 — в условиях эпидемии.

Также в 2022 году из городского бюджета выделят средства на ввод нового отделения экстренной помощи в НИИ имени Джанелидзе и здания онкологического научно-практического центра в поселке Песочный.

Беглов добавил, что на модернизацию амбулаторного звена за три года направят 12 миллиардов рублей. За это время застройщики построят 21 объект, 10 из которых — в следующем году. Еще 36 амбулаторий построят в дачных поселках.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что кислородную станцию Александровской больницы модернизируют до конца марта 2022 года.

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