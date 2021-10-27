Столичный суд арестовал подозреваемого в убийстве и экс-банкира Яхонтова вместе с семьей

Столичный суд арестовал подозреваемого в убийстве и экс-банкира Яхонтова вместе с семьей
Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Финансиста мог убить его деловой партнер, которого задержали при попытке побега в Европу.

Об это сообщает «ТАСС». Правоохранители задержали подозреваемого в расправе над семьей бывшего банкира. Подозреваемый Андрей Скрипкин являлся деловым партнером жертвы. Мужчина был задержан на территории Белоруссии по направлению к Европе.

По версии следствия, убийство произошло из-за конфликта, а жену и сына банкира мог устранить как свидетелей. Сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемого преступника «по горячим следам». В этом им помогли записи с видеокамер жилого дома, где проживал убитый со своей семьей.

По предварительной информации, причиной смерти Яхонтова вызвало ножевое ранение в горло, а его супруга и сын были задушены, отмечается в сообщении.

Подозреваемому заочно выберут меру пресечения в виде ареста. После чего он будет доставлен в Москву, где следствие будет продолжено.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, банкира Яхонтова могли убить из-за долгов, считает следствие. Ранее семью финансиста нашли в квартире на Мосфильмовской улице на западе Москвы.

Андрей Скрипкин банкир Михаил Яхонтов следствие убийство


 

Новости партнеров
Утка со стрелой в голове снова явилась петербуржцам и просила у них хлеб
Утка со стрелой в голове снова явилась петербуржцам и просила у них хлеб
Въезд в Финляндию для петербуржцев могут открыть уже с ноября
Въезд в Финляндию для петербуржцев могут открыть уже с ноября
Какой орех снизит давление и уровень
Какой орех снизит давление и уровень "плохого" холестерина
За девять лет финны стали хуже относиться к России
За девять лет финны стали хуже относиться к России
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Столичный суд арестовал подозреваемого в убийстве и экс-банкира Яхонтова ...
В РФС сообщили о начале служебной проверки после скандала в спортшколе ...
Дина Аверина выступила в Японии и стала 15-кратной чемпионкой мира
Высказывание врача о непривитых детях прокомментировал Иркутский Минздрав
Израиль может начать принимать привитых «Спутником V» россиян
15 спасателей тушили пожар в двухкомнатной квартире
Эрмитаж написал заявление в прокуратуру на мужчину, повесившего свой ...
Роспотребнадзор объяснил, как отличить коронавирус от гриппа по первым симптомам