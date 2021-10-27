Столичный суд арестовал подозреваемого в убийстве и экс-банкира Яхонтова вместе с семьей

Финансиста мог убить его деловой партнер, которого задержали при попытке побега в Европу.
Об это сообщает «ТАСС». Правоохранители задержали подозреваемого в расправе над семьей бывшего банкира. Подозреваемый Андрей Скрипкин являлся деловым партнером жертвы. Мужчина был задержан на территории Белоруссии по направлению к Европе.
По версии следствия, убийство произошло из-за конфликта, а жену и сына банкира мог устранить как свидетелей. Сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемого преступника «по горячим следам». В этом им помогли записи с видеокамер жилого дома, где проживал убитый со своей семьей.
По предварительной информации, причиной смерти Яхонтова вызвало ножевое ранение в горло, а его супруга и сын были задушены, отмечается в сообщении.
Подозреваемому заочно выберут меру пресечения в виде ареста. После чего он будет доставлен в Москву, где следствие будет продолжено.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, банкира Яхонтова могли убить из-за долгов, считает следствие. Ранее семью финансиста нашли в квартире на Мосфильмовской улице на западе Москвы.