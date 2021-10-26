Убийство экс-банкира с женой и ребенком на западе Москвы могло произойти из-за долгов

Тело банкира нашли друзья, которые переживали, что он несколько дней не выходил на связь. Ключи от вартиры они взяли у домработницы. Фото: пресс-служба Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета РФ по Москве.

Тело банкира нашли друзья, которые переживали, что он несколько дней не выходил на связь. Ключи от вартиры они взяли у домработницы. Фото: пресс-служба Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета РФ по Москве.

Убитый мужчина был осужден на 6 лет тюрьмы и должен был выплатить 2 млрд рублей по иску.

Об этом сообщает «Фонтанка». Сотрудники столичного следственного комитета выяснили личность обнаруженного 26 октября на западе Москвы гражданина. Им оказался бывший топ-менеджер «Смоленского банка» Михаил Яхонтов, вместе с ним были убиты 39-летняя жена банкира и их 8-летний сын. Отмечается, что банк был признан банкротом. Тело банкира нашли друзья на пороге дома с подушкой на лице, у женщины есть ножевые ранения, мальчик бы найден со сломанной шеей, сообщают «Рамблер Новости».

В 2016 году Яхонтова осудили на тюремное заключение сроком 6 лет за растрату и преднамеренное банкротство. Суд постановил выплатить банкира 2 млрд рублей по гражданскому иску.

Следствие выдвинуло несколько версий, среди них фигурирует убийство за долги.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, в столице в квартире на улице Мосфильмовской обнаружили женщину, мужчину и ребенка с со следами насильственной смерти.