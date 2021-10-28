Страшная авария произошла на КАДе

Страшная авария произошла на КАДе
«Пробки уже не было, но труп лежал с правой стороны у отбойника. Судя по всему, работник дорожной службы, так как был в спецодежде», - сообщает очевидец. Фото скрин из паблика «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Есть жертвы, в ДТП по сообщениям очевидцев, участвовало до пяти автомашин. Об этом пишет паблик «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Автор поста информирует о столкновении трех-четырех автомобилей 27 октября у развязки с Красносельским шоссе. Картину произошедшего дополняет свидетель, которая проезжала мимо примерно в 23:20.

«Пробки уже не было, но труп лежал с правой стороны у отбойника. Судя по всему, работник дорожной службы, так как был в спецодежде», — сообщает она.

По ее словам, это была жестокая авария и машин было куда больше, около пяти.

«Куда лететь торопиться в дождь, в плохую видимость, по мокрой дороге? Лучше приехать позже на 10 минут, чем не приехать вовсе», — сокрушается другой подписчик.

По мнению участников обсуждения, важно соблюдать скоростной режим, чтобы избегать подобных бесмыссленных трагедий.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, массовое столкновение автомобилей запечатлел видеорегистратор одного из свидетелей аварии на КАДе

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Страшная авария произошла на КАДе
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