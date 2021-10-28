Разводку мостов в Петербурге прекратят с 30 ноября

Разводку мостов в Петербурге прекратят с 30 ноября
При этом введение антиковидных мер в городе не повлияет на грузоперевозку. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

До 15 ноября их будут разводить на рукавах реки Нева. Об этом сообщает «78.ru».

В Северной столице навигация по Неве завершится через месяц в ноябре. Мосты перестанут разводить с конца ноября, а именно 30 числа.

По постановлению «Мостотреста», до 15 ноября петербургские мосты будут разводиться на рукавах Невы. С 30 ноября мосты перестанут разводить до следующего сезона.

При этом, введение антиковидных мер в городе не повлияет на грузоперевозку. Как пояснили в компании Нева является федеральной транспортной артерией, и город никоим образом не влияет на навигацию по ней.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, сезон навигации по рекам и каналам Петербурга закончится раньше срока. В нерабочие дни перевозки водным транспортом будут недоступны.

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