Сезон навигации в Петербурге может завершиться к концу недели

Сезон навигации по рекам и каналам Санкт-Петербурга должен был завершитьcя 15 ноября. Фото: Gazeta.SPb

Сезон навигации по рекам и каналам Санкт-Петербурга должен был завершитьcя 15 ноября. Фото: Gazeta.SPb

Сезон навигации по рекам и каналам Петербурга завершится раньше срока. Об этом рассказал генеральный директор «НОУ ОСТ образовательные системы и технологии» Андрей Стрелков.

По его словам, причиной преждевременного закрытия сезона в Петербурге послужила неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, а также новые и антиковидные меры, сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Напомним, в период с 30 октября по 7 ноября в Петербурге вводятся нерабочие дни. В это время будут недоступны перевозки водным транспортом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Беглов попросил петербуржцев прививаться во время нерабочих дней. По его словам, «каникулы» уж точно не следует тратить на походы в магазины и рестораны.