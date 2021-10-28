Шайбы Овечкина и Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Детройтом»

Шайбы Овечкина и Кузнецова не спасли &#171;Вашингтон&#187; от поражения в матче с &#171;Детройтом&#187;
Нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Фото: nhl.com/ru

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл команде «Детройт Ред Вингс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счетом 2:3.

В основное время выявить победителя не удалось, поэтому игра перешла в овертайм.

У хозяев отличились Александр Овечкин (20-я минута), Евгений Кузнецов (25). В составе «Детройта» шайбы забросили Адам Эрн (30), Робби Фаббри (43), Дилан Ларкин (62)

«Вашингтон» занимает второе место в Восточной конференции с 11 очками. «Детройт» находится на пятой строчке с 9 баллами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нападающий американского хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче с «Оттавой Сенаторз» и побил достижение канадца Уэйна Гретцки.

«Вашингтон Кэпиталз» детройт нхл


 

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