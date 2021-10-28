В четверг в Петербурге пройдут небольшие дожди

В четверг, 28 октября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Местами пройдут небольшие дожди.

«Синоптическую ситуацию будет определять небольшой, промежуточный гребень антициклона, с северо-запада и с юго-востока сжатый циклоническими вихрями», — сообщил синоптик.

Днем столбики термометров покажут +8…+10 градусов. Ветер западного направления подует со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

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