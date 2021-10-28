В четверг в Петербурге пройдут небольшие дожди

В четверг в Петербурге пройдут небольшие дожди
Пройдут дожди. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В четверг, 28 октября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Местами пройдут небольшие дожди.

«Синоптическую ситуацию будет определять небольшой, промежуточный гребень антициклона, с северо-запада и с юго-востока сжатый циклоническими вихрями», — сообщил синоптик.

Днем столбики термометров покажут +8…+10 градусов. Ветер западного направления подует со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Росгидрометцентре представили прогноз погоды на зиму 2021-2022 года для регионов России. Сюрпризов метеорологи не ожидают. Но когда зима их слушала!

дожди михаил леус погода


 

Новости партнеров
Утка со стрелой в голове снова явилась петербуржцам и просила у них хлеб
Утка со стрелой в голове снова явилась петербуржцам и просила у них хлеб
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно прививаться пожилым
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно прививаться пожилым
Какие проблемы с головой ждут переболевших COVID-19 в легкой форме
Какие проблемы с головой ждут переболевших COVID-19 в легкой форме
Какой орех снизит давление и уровень
Какой орех снизит давление и уровень "плохого" холестерина
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В четверг в Петербурге пройдут небольшие дожди
На улице Кржижановского сгорела иномарка
Диетолог рассказала о пользе употребления тыквы
Шайбы Овечкина и Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения в ...
Гинцбург рассказал о стопроцентном способе защиты от ковида
Эксперт: «Северный поток — 2» поможет разрешить мировой энергокризис
В Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет коронавирусом
В Пулково в четверг задержан один авиарейс