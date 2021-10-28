На Софийской улице обнаружили труп с гематомами

На Софийской улице обнаружили труп с гематомами
Обстоятельства инцидента выясняются. Фото: pixabay

Во Фрунзенском районе Петербурга обнаружен труп.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 27 октября в полицию поступило сообщение о том, что в квартире дома 23 по Софийской улице нашли мертвого мужчину.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

Установлено, что труп был с переломами ребер, ключицы, фаланги указательного пальца правой руки, переломом предплечья правой руки, множественными ушибами и гематомами на теле. Погибшему было 59 лет. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в подъезде дома на Новоизмайловском найден труп с синяками.

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