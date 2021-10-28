В пятницу в Ленобласти ожидаются дожди и +13 градусов

В пятницу в Ленобласти ожидаются дожди и +13 градусов
Пройдут небольшие осадки в виде дождя. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В пятницу, 29 октября, в Ленинградской области ожидается облачная, днем с прояснениями погода. Не обойдется без осадков.

Ночью температура воздуха составит +3…+8 градусов, днем потеплеет до +8…+13 гр.

По данным синоптиков ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью дождь, местами небольшой, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в последний день рабочей недели в Северной столице ожидаются дожди и теплая погода. В дневное время столбики термометров поднимутся до +10…+12 градусов.

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