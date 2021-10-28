В пятницу в Петербурге будет дождливо и тепло

В последний день рабочей недели в Северной столице ожидаются дожди и теплая погода.

В ночь на пятницу, 29 октября, температура воздуха в городе составит +6…+8 градусов. В дневное время столбики термометров поднимутся до +10…+12 градусов.

По данным синоптиков ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью дождь, местами небольшой, днём местами небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный.

Атмосферное давление будет ночью меняться мало, днём повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в четверг жителей Петербурга также ожидают дожди.