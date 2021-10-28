Помощника Рамзана Кадырова госпитализировали в Елизаветинскую больницу

Помощника Рамзана Кадырова госпитализировали в Елизаветинскую больницу
Помощника Рамзана Кадырова госпитализировали в Елизаветинскую больницу. Фото: скриншот Instagram

Руководителя представительства Чечни по Северо-Западу не явился в зал заседания из-за ухудшения состояния.

Ислам Хизриев, задержанный за приобретение наркотиков, стал себя чувствовать настолько плохо, что, вероятно, понадобится хирургическое вмешательство. Об этом сообщает 47news со ссылкой на пресс-службу судов Петербурга.

Московский районный суд вернул следователю ходатайство об аресте 38-летнего руководителя представительства Чечни по Северо-Западному федеральному округу Ислама Хизриева. Как стало известно, мужчина не пришел на заседание из-за болезни и сейчас находится в Елизаветинской больнице. Однако следствие может снова обратиться в суд после того, как подозреваемый будет в состоянии явиться на слушание.

По предварительной информации, Хизриеву понадобилось хирургическое вмешательство.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что накануне следствие открыло уголовное дело по статье «о незаконном приобретении наркотиков в крупном размере». С поличным задержали руководителя представительства Чечни.

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