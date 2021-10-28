Петербуржцев ожидают рекордно теплые выходные

В предстоящие выходные жителей Петербурга ожидает ясная и солнечная погода, потеплеет до +12 градусов. Обойдется без осадков.

Потепление начнется уже с сегодняшнего дня, 28 октября. Столбики термометров в дневное время поднимутся до +7…+9 градусов. В выходным температура воздуха может прогреться до аномальных для октября значений.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в субботу будет солнечно, без осадков, но чуть холоднее — до +11, а в воскресенье на небе появятся облака, но по-прежнему будет тепло. Воздух прогреется до +13 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в пятницу в Петербурге будет дождливо и тепло. Температура воздуха в городе составит +6…+8 градусов. В дневное время столбики термометров поднимутся до +10…+12 градусов.