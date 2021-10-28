В Петербурге Россельхознадзор приостановил движение 18,3 тонн аргентинского сыра

На складе временного хранения в Санкт-Петербурге сотрудники Россельхознадзора приостановили движение 18,3 тонн сыра из Санта-Фе по причине отсутствия предварительного уведомления от компетентного органа Аргентины об оформлении ветеринарного сертификата на поставку продукции.

Пресс-служба Россельхознадзора сообщила, что в ходе проверки на складе временного хранения был проведён ветеринарный контроль 18,3 тонн сыра. В результате выяснилось, что отсутствует уведомление об оформлении ветеринарного сертификата , что является обязательной частью при ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического товара.

В итоге, перемещение 18,3 тонн сыра было временно приостановлено. Груз был выпущен после получения уведомления от государственной ветеринарной службы Аргентины .

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