В Петербурге Россельхознадзор приостановил движение 18,3 тонн аргентинского сыра

В Петербурге Россельхознадзор приостановил движение 18,3 тонн аргентинского сыра
Фото: pixabay.com

На складе временного хранения в Санкт-Петербурге сотрудники Россельхознадзора приостановили движение 18,3 тонн сыра из Санта-Фе по причине отсутствия предварительного уведомления от компетентного органа Аргентины об оформлении ветеринарного сертификата на поставку продукции.

Пресс-служба Россельхознадзора сообщила, что в ходе проверки на складе временного хранения был проведён ветеринарный контроль 18,3 тонн сыра. В результате выяснилось, что отсутствует уведомление об оформлении ветеринарного сертификата , что является обязательной частью при ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического товара.

В итоге, перемещение 18,3 тонн сыра было временно приостановлено. Груз был выпущен после получения уведомления от государственной ветеринарной службы Аргентины .

Ранее gazeta.spb.ru писала, что из-за обнаружения пестицидов в мандаринах турецкого производства, их ввоз в Россию на время прекратили. Чрезмерное количество найденного элемента в продукции может оказать вредна организм.

аргентина ленобласть новости СПб приостановка продукция Россельхознадзор сыр


 

Новости партнеров
Доктор Мясников рассказал о частой ошибке при измерении давления
Доктор Мясников рассказал о частой ошибке при измерении давления
Девочка, стоявшая на краю платформы, попала под Сапсан, следовавший из Петербурга в Москву
Девочка, стоявшая на краю платформы, попала под Сапсан, следовавший из Петербурга в Москву
Иммунолог объяснил, когда эффективнее всего ревакцинироваться
Иммунолог объяснил, когда эффективнее всего ревакцинироваться
Унесший 40 деревьев штормовой ветер, затопленный Сестрорецк и новый штамм COVID-19 в Петербурге: главное 22 октября
Унесший 40 деревьев штормовой ветер, затопленный Сестрорецк и новый штамм COVID-19 в Петербурге: главное 22 октября
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге Россельхознадзор приостановил движение 18,3 тонн аргентинского сыра
Врач из Германии заявил об опасности колбасы для кишечника
В какие страны можно поехать вакцинированным «Спутником V», ...
На достройку скоростной трассы Москва — Петербург выделят 25,6 млрд ...
Дизлайк, еще дизлайк: вышел трейлер нового фильма «Один дома»
На основе «Спутника V» в России могут появиться целых две ...
Историк рассказал, какие запахи характерны для Петербурга
Три дня с The Beatles: трейлер документального кино уже в сети