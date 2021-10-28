Актер Борис Щербаков вновь госпитализирован с пневмонией

Актер Борис Щербаков вновь госпитализирован с пневмонией
Бориса Щербакова госпитализировали. Фото: кадр из фильма "Перелетные птицы"

Народного артиста Бориса Щербакова вновь госпитализировали с пневмонией средней тяжести.

Об этом стало известно в четверг, 28 октября. Информацию об этом подтвердила его жена Татьяна Бронзова.

Как сообщил ТАСС, она рассказала, что 71-летний артист сдал тест на коронавирус, и уже проходит лечение от пневмонии.

Женщина заверила, что Щербаков выйдет из больницы уже через несколько дней и сразу же вернётся к работе в театре. И добавила, что получить стационарное лечение гораздо удобнее, чем лечиться дома.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Борис Щербаков уже попадал в больницу в середине августа. У мужчины ослаб иммунитет, он почувствовал слабость.

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