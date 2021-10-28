Анестезиолога-реаниматолога из больницы №26 осудили за смерть пациентки

В Петербурге суд признал виновной врача-анестезиолога-реаниматолога Юлию Литовку в причинении смерти по неосторожности. По ее вине скончалась пациентка с аппендицитом.

Об этом сообщила объединенная пресс-служба петербургских судов. Инцидент произошел в январе 2020 года в городской больнице №26. Врач Юлия Литовка вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей совершила причинение смерти по неосторожности пациентке М.

Пациентку посреди ночи госпитализировали с диагнозом «острый аппендицит». Дежурные хирурги отправили ее на операцию.

Перед началом анестезии Литовка не установила назогастральный зонд с целью декомпрессии желудка, при проведении интубации трахеи после неудачной попытки не использовала «улучшенное положение Джексона». Кроме того, анестезиолог не стала применять надгортанный воздуховод и ларингеальную маску, а также не стала будить пациентку, чтобы интубировать ее трахею в сознание.

В результате пациентка умерла из-за дыхательной недостаточности.

Подсудимая заявила, что часть из необходимых действий она выполнила, но не внесла записи об этом в медицинскую документацию. Однако отрицать связь между ее небрежной работой и смерти пациентки она не стала. Вину она признала частично и извинилась перед потерпевшей.

Суд ограничил свободу врача на 1 год, а также взыскал в пользу потерпевшей 1 млн рублей за материальный ущерб и 3 млн рублей за моральный вред.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец избил и выкинул из окна своего соседа, думая, что он мертв. Мужчину осудили на 4 года.