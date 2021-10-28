Петербуржец избил и выкинул из окна своего соседа, думая, что он мертв. Мужчину осудили на 4 года

Петербуржец избил и выкинул из окна своего соседа, думая, что он мертв. Мужчину осудили на 4 года
Инцидент произошел в доме №22 по проспекту Маршала Жукова. Фото: скриншот Google Maps

В четверг, 28 октября, Кировский районный суд вынес приговор петербуржцу Артуру Кардашу, которого признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и причинении смерти по неосторожности.

По версии следствия, Кардаш и его сосед проживали в коммунальной квартире дома №22 по проспекту Маршала Жукова В ночь на 10 апреля прошлого года между петербуржцами произошел конфликт, инициатором которого стал тот самый сосед.

Разнимать мужчин пришлось полицейским — их доставили в 64 отдел полиции, где Кардаш написал на оппонента заявление, в котором утверждал, что последний угрожал его убить. Противник, в свою очередь, заявил о телесных повреждениях, полученных в ходе драки. После этого обоих отправили домой. Буквально несколько часов спустя скандалисты снова столкнулись на лестничной клетке 15 этажа — на этот раз финал встречи был трагичным.

Кардаш, возмутившись появлением врага, ударил ногой поднимавшегося по лестнице соседа. В результате последний скатился по ступенькам до площадки следующего этажа, но встал и попытался оказать сопротивление. Продолжая избивать оппонента, Кардаш столкнул его вниз на еще один пролет. Мужчина дважды прыгнул на жертву и методично наносил удары ногами по груди, животу и ногам потерпевшего.

В какой-то момент подсудимый заметил, что его противник перестал двигаться. Тогда Кардаш вместе с братом перенесли тело до площадки 13 этажа, оттуда на запасную лестницу и вниз до лоджии 9 этажа. Родственники решили, что сосед скончался и сбросили его с балкона. Увы, к этому времени избитый по-прежнему был жив — смерть наступила от множества тяжелых травм, полученных в результате падения с высоты.

Примечательно, что изначально дело квалифицировали как убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Однако затем обвинение изменили на ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленный тяжкий вред здоровью), ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В итоге Кардаш отправился в исправительную колонию общего режима на 4 года и 1 месяц. Петербуржца взяли под стражу в зале суда сразу после оглашения приговора.

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