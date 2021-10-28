В сквере на Шуваловском проспекте появилась уникальная экотропа

В сквере на Шуваловском проспекте появилась уникальная экотропа
В сквере на Шуваловском проспекте появилась уникальная экотропа. Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

В Петербурге появилась первая экотропа над водой. Уникальное место для прогулок расположено в сквере на Шуваловском проспекте.

На берегу реки Глухарки в Приморском районе петербуржцы могут прогуляться по новому уникальному объекту, — экотропе, которая проходит прямо над водой. Кроме того при обустройстве самого сквера были не только сохранены растущие там березы, но и посажены новые деревья — плакучие и шаровидные ивы, рябины, черемуха, лиственницы, гортензии и сирень.

«Многие высказывают пожелания, чтобы новые общественные пространства гармонично вписывались в уже существующую городскую среду. Стараемся следовать этому пожеланию», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

На территории сквера установлены беседки, скамейки-качели, видовые площадки. При обустройстве прогулочной зоны вдоль берега реки использовались природные материалы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Пушкинском районе завершены работы над двумя новым местами для граждан. Одно из которых находится в Шушарах, а другое — в самом Пушкине.

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