В сквере на Шуваловском проспекте появилась уникальная экотропа

В Петербурге появилась первая экотропа над водой. Уникальное место для прогулок расположено в сквере на Шуваловском проспекте.

На берегу реки Глухарки в Приморском районе петербуржцы могут прогуляться по новому уникальному объекту, — экотропе, которая проходит прямо над водой. Кроме того при обустройстве самого сквера были не только сохранены растущие там березы, но и посажены новые деревья — плакучие и шаровидные ивы, рябины, черемуха, лиственницы, гортензии и сирень.

«Многие высказывают пожелания, чтобы новые общественные пространства гармонично вписывались в уже существующую городскую среду. Стараемся следовать этому пожеланию», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

На территории сквера установлены беседки, скамейки-качели, видовые площадки. При обустройстве прогулочной зоны вдоль берега реки использовались природные материалы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Пушкинском районе завершены работы над двумя новым местами для граждан. Одно из которых находится в Шушарах, а другое — в самом Пушкине.