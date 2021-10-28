Земельный участок у метро «Елизаровская» продают за 110 млн рублей

Земельный участок, расположенный в Невском районе Петербурга, продадут на аукционе под застройку.

Как сообщается на сайте Российского аукционного дома (РАД), на торги выставили участок площадью 3,7 тысячи квадратных метров по адресу Автогенная улица, дом 6/2, литера П.

Участок находится в районе с хорошей транспортной доступностью. Рядом станция метро «Елизаровская» и проспект Обуховской обороны.

Ожидается, что будущий покупатель использует землю под строительство торгово-офисного комплекса или апарт-отеля.

Начальная цена объекта составляет 110 миллионов рублей. Торги пройдут 24 ноября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кронштадте продадут с аукциона бывший военный завод за 480 млн рублей. Часть из зданий признаны объектами культурного наследия федерального значения.