«Газпром» отреагировал на просьбу Польши снизить цену на газ

Глава организации Павел Маевский добавил, что в последнее время в Европе регистрируют небывалый рост цен на газ. Фото: pixabay.com

Глава организации Павел Маевский добавил, что в последнее время в Европе регистрируют небывалый рост цен на газ. Фото: pixabay.com

«Газпром экспорт» прокомментировал обращение польской компании о снижении цены на газ по договору. В организации отметили, что сейчас изучают его.

«Газпром экспорт» получил обращение из Польши и сейчас изучает его, говорят к компании. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что польская компания PGNiG попросила «Газпром» снизить цены на поставки газа. Глава организации Павел Маевский добавил, что в последнее время в Европе регистрируют небывалый рост цен на газ. Ситуацию он называет чрезвычайной, она, считает он, дает основания для пересмотра цен, по которым Варшава закупает топливо по Ямальскому контракту.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что министерство экономики и энергетики ФРГ заявило, что сертификация трубопровода «Северный поток-2» не будет представлять опасности для газоснабжения Германии и Евросоюза.