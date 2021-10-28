Бывший сотрудник Facebook Фаддул объяснил страсть людей к фейковым новостям

Специалист обратил внимание на то, что алгоритмы социальных сетей не видят разницы между фейковыми и реальными новостями. Фото: unsplash

Специалист обратил внимание на то, что алгоритмы социальных сетей не видят разницы между фейковыми и реальными новостями. Фото: unsplash

Бывший сотрудник Facebook Марк Фаддул объяснил страсть людей к фейковым новостям.

Так, по его словам, люди обожают сенсации и конспирологические теории. Когда человек видит заголовок фейковой новости, он его удивляет. Люди кликают на это, а алгоритм определяет, что этот контент генерирует вовлеченность, отметил Фаддул. Об этом сообщает «Лента.ру».

Специалист обратил внимание на то, что алгоритмы соцсетей не видят разницы между фейками и реальными новостями. Эксперт отметил, что множество исследователей говорят о том, что фейковые новости распространяются быстрее обычных. Интересе людей к этому естественен.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что социальная сеть Facebook сменит название на Meta. Об этом сегодня, в четверг, 28 октября, заявил основатель компании Марк Цукерберг на конференции Connect.