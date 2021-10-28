Бывший сотрудник Facebook Фаддул объяснил страсть людей к фейковым новостям

Бывший сотрудник Facebook Фаддул объяснил страсть людей к фейковым новостям
Специалист обратил внимание на то, что алгоритмы социальных сетей не видят разницы между фейковыми и реальными новостями. Фото: unsplash

Бывший сотрудник Facebook Марк Фаддул объяснил страсть людей к фейковым новостям.

Так, по его словам, люди обожают сенсации и конспирологические теории. Когда человек видит заголовок фейковой новости, он его удивляет. Люди кликают на это, а алгоритм определяет, что этот контент генерирует вовлеченность, отметил Фаддул. Об этом сообщает «Лента.ру».

Специалист обратил внимание на то, что алгоритмы соцсетей не видят разницы между фейками и реальными новостями. Эксперт отметил, что множество исследователей говорят о том, что фейковые новости распространяются быстрее обычных. Интересе людей к этому естественен.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что социальная сеть Facebook сменит название на Meta. Об этом сегодня, в четверг, 28 октября, заявил основатель компании Марк Цукерберг на конференции Connect.

facebook информация мнение эсперта соцсети фейковые новости


 

Новости партнеров
Утка со стрелой в голове снова явилась петербуржцам и просила у них хлеб
Утка со стрелой в голове снова явилась петербуржцам и просила у них хлеб
Иммунолог объяснил, когда эффективнее всего ревакцинироваться
Иммунолог объяснил, когда эффективнее всего ревакцинироваться
За девять лет финны стали хуже относиться к России
За девять лет финны стали хуже относиться к России
Водителя маршрутки подстрелили пассажиры на Бабушкина
Водителя маршрутки подстрелили пассажиры на Бабушкина
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Бывший сотрудник Facebook Фаддул объяснил страсть людей к фейковым новостям
Зеленый кофе: успех маркетологов или польза для здоровья
«Эрмитаж» сообщил о правилах посещения с 30 октября
РБК столкнулся с атакой антипрививочников после опроса о вакцинации от COVID-19
Онколог Давыдов назвал ранние симптомы рака, требующие срочного обращения к врачу
«Вкусные» антидепрессанты: топ-7 для диеты-антистресс
Шатёр для вакцинации возле метро «Приморская» вновь заработал
В петербургской поликлинике подсчитали процент заболевших после вакцинации