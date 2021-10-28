Глава Петербурга анонсировал новые ограничения после локдауна

Глава Петербурга анонсировал новые ограничения после локдауна
Глава Петербурга Александр Беглов добавил, что нужно получить коллективный иммунитет, чтобы убрать ограничения в городе. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Губернатор Петербурга Александр Беглов не исключает введения новых ограничений по ковиду в городе, если заболеваемость не снизится.

Глава Северной столицы отметил, что сегодняшние меры в Петербурге, в том числе QR-коды являются не жесткими, а приемлемыми той эпидемиологической ситуации, которая сложилась в городе на данный момент. Об этом сообщает телеканал «78».

Беглов отметил, что ему хочется, чтобы все открылось после восьмого ноября. Однако, если не сработают меры, то после этой даты примут другие меры. Глава Петербурга добавил, что нужно получить коллективный иммунитет, чтобы убрать ограничения в городе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в школах Петербурга после каникул могут ввести удаленное обучение. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов. Глава Петербурга отметил, что каникулы в школах официально будут до третьего ноября, а восьмого ноября дети должны приступить к учебе.

Александр Беглов локдаун новости СПб ограничительные меры санкт-петербург


 

Новости партнеров
Утка со стрелой в голове снова явилась петербуржцам и просила у них хлеб
Утка со стрелой в голове снова явилась петербуржцам и просила у них хлеб
Доктор Мясников рассказал о частой ошибке при измерении давления
Доктор Мясников рассказал о частой ошибке при измерении давления
Сколько антител должно быть, чтобы не делать прививку от коронавируса
Сколько антител должно быть, чтобы не делать прививку от коронавируса
Разыскиваемая актриса Светлана Светличная найдена в киностудии
Разыскиваемая актриса Светлана Светличная найдена в киностудии
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Глава Петербурга анонсировал новые ограничения после локдауна
Беглов не исключил введения удаленки в петербургских школах после локдауна
В Петербурге в ДТП погиб самокатчик
Бывший сотрудник Facebook Фаддул объяснил страсть людей к фейковым новостям
Зеленый кофе: успех маркетологов или польза для здоровья
«Эрмитаж» сообщил о правилах посещения с 30 октября
РБК столкнулся с атакой антипрививочников после опроса о вакцинации от COVID-19
Онколог Давыдов назвал ранние симптомы рака, требующие срочного обращения к врачу