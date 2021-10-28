Глава Петербурга анонсировал новые ограничения после локдауна

Глава Петербурга Александр Беглов добавил, что нужно получить коллективный иммунитет, чтобы убрать ограничения в городе. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Глава Петербурга Александр Беглов добавил, что нужно получить коллективный иммунитет, чтобы убрать ограничения в городе. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Губернатор Петербурга Александр Беглов не исключает введения новых ограничений по ковиду в городе, если заболеваемость не снизится.

Глава Северной столицы отметил, что сегодняшние меры в Петербурге, в том числе QR-коды являются не жесткими, а приемлемыми той эпидемиологической ситуации, которая сложилась в городе на данный момент. Об этом сообщает телеканал «78».

Беглов отметил, что ему хочется, чтобы все открылось после восьмого ноября. Однако, если не сработают меры, то после этой даты примут другие меры. Глава Петербурга добавил, что нужно получить коллективный иммунитет, чтобы убрать ограничения в городе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в школах Петербурга после каникул могут ввести удаленное обучение. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов. Глава Петербурга отметил, что каникулы в школах официально будут до третьего ноября, а восьмого ноября дети должны приступить к учебе.