Беглов призвал туристов отказаться от посещения Петербурга в ноябрьские праздники

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призывает во время локдауна россиянам побыть с семьей.

Глава города не видит смысла в посещении Северной столицы во время локдауна. Об этом сообщает телеканал «78».

Он отметил, что все равно все рестораны будут закрыты. Беглов обратил внимание на то, что более веская причина для посещения Северной столицы в дни локдауна может быть лишь у небольшого количества россиян. Им для заселения в отели придется предъявить QR-код или ПЦР-тест.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Петербурга Александр Беглов не исключает введения новых ограничений по ковиду в городе, если заболеваемость не снизится. Глава Северной столицы отметил, что сегодняшние меры в Петербурге, в том числе QR-коды являются не жесткими, а приемлемыми той эпидемиологической ситуации, которая сложилась в городе на данный момент.