Вирусолог Аграновский призвал контактировать с детьми только вакцинированных взрослых

Вирусолог Аграновский призвал контактировать с детьми только вакцинированных взрослых
Пока не началась прививочная кампания подростков, приходится принять меры, чтобы вокруг детей, где бы они не были были вакцинированные от ковида взрослые, отмечает вирусолог. Фото: https://pixabay.com/

Профессор МГУ Алексей Аграновский назвал способ, который позволит защитить детей и подростков от ковида.

Пока не началась прививочная кампания подростков, приходится принять меры, чтобы вокруг детей, где бы они не были были вакцинированные от ковида взрослые, отмечает он. Вирусолог считает, что это поможет затормозить распространение вируса, так как дети переносят штамм «Дельта», заражают друг друга и несут это все домой. Об этом сообщает Ura.ru.

Единственным способом сейчас обезопасить детей и подростков является защита окружения вокруг них. Аграновский призвал контактирующих с ними взрослых привиться и пользоваться масками.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призывает во время локдауна россиянам побыть с семьей. Глава города не видит смысла в посещении Северной столицы во время локдауна.

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