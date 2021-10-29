Ученые в Боливии заявили, что смертность от COVID-19 снижается в высокогорье

Ученые в Боливии заявили, что смертность от COVID-19 снижается в высокогорье
Почти 30% территории Боливии приходится на плато Альтиплано, средняя высота которого составляет почти 4 000 м над уровнем моря. Фото: pixabay

Ученые из Боливии сообщают, что смертность от ковида уменьшается в горах. Об этом заявил глава управления по эпидемиологии Минздрава страны Фредди Армихо.

Ученые выяснили, что большая высота служит защитным фактором в том. Результаты исследования они выложили на странице Минздрава в Facebook. Об этом сообщает ТАСС.

Чиновник не рассказал подробностей данного исследования.

С начала пандемии ковида в Боливии заразились более полумиллиона человек, умерли 19 тысяч заболевших.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что профессор МГУ Алексей Аграновский назвал способ, который позволит защитить детей и подростков от ковида. Пока не началась прививочная кампания подростков, приходится принять меры, чтобы вокруг детей, где бы они не были были вакцинированные от ковида взрослые, отмечает он.

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