Собчак раскрыла свой заработок. Сумма оказалась семизначной

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак рассказала, сколько она зарабатывает в год. Сумма оказалась семизначной.

Звезда пришла в гости к блогеру Иде Галич. В YouTube-шоу «Есть вопросики» Собчак пришлось отвечать на каверзные вопросы о своей жизни, в том числе про уровень заработка.

По словам телеведущей, информация о ее доходах находится в открытом доступе – она ежегодно публикует соответствующую декларации, так как является супругой руководителя бюджетного учреждения — худрука Театра на Малой Бронной Константина Богомолова.

Телеведущая призналась, что зарабатывает более 4 млн долларов в год. И добавила, что является самой богатой женой чиновника.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Собчак на допросе по летальному ДТП не стала подписывать бумаги о неразглашении и не предоставила документы о травмах.

Напомним, что трагическое ДТП с участием телеведущей произошло 9 октября. «Мерседес», в котором находилась звезда, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Фольксвагеном». В результате 35-летняя пассажирка второго автомобиля скончалась, а в отношении водителя, спровоцировавшего аварию, возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть по неосторожности). Мужчина признал вину и находится под домашним арестом.