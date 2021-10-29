В Петербурге в пятницу будет сухо и до +13 градусов

В последний день рабочей недели жителей Петербурга ожидает облачная с прояснениями погода, обойдется без осадков. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

В пятницу, 29 октября, теплый атмосферный фронт, минувшей ночью проливший на регион дожди, постепенно уйдет за восточные границы Ленобласти. На востоке области все же пройдут небольшие дожди.

Температура воздуха в городе составит +11…+13 градусов, по области потеплеет до +14, что близко к рекордным значениям. Ветер подует юго-западный с порывами до 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление будет слабо расти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 29 октября в Ленинградской области ожидается облачная, днем с прояснениями погода.