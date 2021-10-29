Гендиректора строительной компании обокрали на 60 миллионов в Солнечном

Гендиректора строительной компании обокрали на 60 миллионов в Солнечном
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Во Всеволожском районе Ленобласти генеральный директор крупной строительной компании лишился 60 млн рублей.

В четверг, 28 октября, в отдел полиции обратился 44-летний мужчина с заявлением о том, что из сейфа в его доме в поселке Солнечное пропала крупная сумма денег. В дом могли проникнуть грабители.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, прибывшие правоохранители сняли отпечатки пальцев и следы обуви на месте преступления, а также изучили записи с камер наружного наблюдения.

Решается вопрос об уголовном деле.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что домушник похитил у адвоката почти миллион рублей в Пушкине.

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