Гендиректора строительной компании обокрали на 60 миллионов в Солнечном

Во Всеволожском районе Ленобласти генеральный директор крупной строительной компании лишился 60 млн рублей.

В четверг, 28 октября, в отдел полиции обратился 44-летний мужчина с заявлением о том, что из сейфа в его доме в поселке Солнечное пропала крупная сумма денег. В дом могли проникнуть грабители.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, прибывшие правоохранители сняли отпечатки пальцев и следы обуви на месте преступления, а также изучили записи с камер наружного наблюдения.

Решается вопрос об уголовном деле.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что домушник похитил у адвоката почти миллион рублей в Пушкине.