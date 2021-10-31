Коронавирус может может провоцировать инсульт

В период распространения коронавирусной инфекции количество сердечно-сосудистых заболеваний в стране увеличилось.Об этом заявил глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

«К сожалению, несмотря на предпринимаемые меры наша медицина столкнулась с ростом чиста пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения», — приводит слова Хубезова «Парламентская газета».

Он подчеркнул, что у пациентов, инфицированных коронавирусной инфекцией, значительно возрастает риск развития тромбозов.

В октябре Министерство здравоохранения утвердило перечень бесплатных лекарств для перенесших инсульт или инфаркт пациентов.

В него вошли 23 лекарства. Согласно документу, препараты будут применяться в амбулаторных условиях «лицами, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний».

По данным ВЦИОМ, оказалось, что россияне в целом знают, что ведет к инсульту, и готовы на действия, чтобы снизить его риск.

Среди главных причин, ведущих к инсульту, были названы: стресс и нервозность (46%), неправильный образ жизни (15%), неправильное питание (14%), алкоголь (11%), а также высокое давление (9%).

«Как видим, называются прежде всего социальные факторы и вредные для здоровья особенности образа жизни, — прокомментировали специалисты ВЦИОМ. — Примерно каждый четвертый мужчина (23%) затруднился назвать хоть одну причину инсульта, среди женщин совсем не осведомленных только 13%».

По мнению двух третей россиян (67%), риск инсульта можно снизить практически всегда или в большинстве случаев. И всего 6% убеждены, что риск инсульта нельзя снизить практически никогда.

Что наши соотечественники готовы для этого делать?

Согласно полученным данным, 14% принимают лекарства, 13% правильно питаются, 12% стараются быть спокойными и испытывать меньше стресса, 10% ведут здоровый образ жизни, а 8% стараются быть активными и больше двигаться.