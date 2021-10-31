Что делать, если после COVID-19 снижается интеллект и появляется депрессия

У некоторых людей симптомы последствий COVID-19 затягиваются на недели и даже месяцы. Фото: pixabay

У некоторых людей симптомы последствий COVID-19 затягиваются на недели и даже месяцы. Фото: pixabay

Каждый третий, переболевший COVID-19, сталкивается с расстройствами неврологического или психиатрического характера.

Исследователи из Великобритании проанализировали более 236 тысяч случаев заражения коронавирусом и выяснили, что 33,62% пациентам в течение следующие 6 месяцев ставили неврологические или психиатрические диагнозы.

Как COVID-19 влияет на нервную систему

Часто переболевшие коронавирусом отмечают у себя следующие симптомы:

Повышенная тревожность. Многие начинают бояться вируса и опасаются, что болезнь вернётся

Усталость. Даже привычные бытовые и профессиональные действия быстро истощают силы

Снижение уровня интеллекта. Жалобы пациентов, что «голова стала хуже соображать», подтверждают и данные научных исследований, в которых фиксируется падение IQ у людей, переболевших в тяжелой форме

Бессонница

Расстройства настроения. Часть пациенты жалуются на приступы тоски и апатии

Психоз. В практике уже закрепилось понятие «ковидный психоз», провоцирующий депрессию, тревожность и другие проблемы с психическим здоровьем

Развитие деменции.

Почему после COVID-19 происходят нарушения психики

Вирус поражает в том числе клетки нервной системы — и периферической (отсюда, например, случаи потери чувствительности в конечностях и обоняния), и центральной. Но есть и хорошая новость — нервная система восстанавливается. Это может произойти не быстро.

Можно ли помочь себе

Как лечить постковидную тревожность, депрессию и снижение интеллекта, у ученых единого мнения нет. Нет и четкого понимания, какие именно механизмы приводят к развитию таких нарушений. Пока лечат симптомы. Болит – обезболим. Мучает депрессия – направим к психотерапевту.

Однако человек может помочь себе сам.

Дайте себе восстановиться

Нет никакой необходимости сразу после получения отрицательного результата теста «влетать» в привычный ритм жизни. Какие бы ни были аргументы за то, чтобы больше работать и решать все задачи, здоровье у вас одно. Гуляйте, отдыхайте, возьмите отпуск или договоритесь на сокращенный рабочий день. Приходите в норму.

Обратитесь к врачу

Если костковидный синдром побеждает вас – вперед, к врачу. Вместе вы сможете подобрать терапию, которая облегчит состояние или же врач пропишет необходимые лекарства.

Берегите себя от COVID-19

Повторное инфицирование может стать еще более сокрушительным ударом. Не посещайте людные места, чаще мойте руки, держите дистанцию при общении с другими людьми.