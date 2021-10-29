Площадь у Российской национальной библиотеки открылась после реконструкции: фоторепортаж Gazeta.SPb

Площадь у Российской национальной библиотеки открылась после реконструкции: фоторепортаж Gazeta.SPb
Реконструкция площади у Российской национальной библиотеки завершилась. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Сегодня, 29 октября, в Петербурге открыли обновленное общественное пространство у здания Российской национальной библиотеки в Московском районе.

Работы по реконструкции площади проводились комитетом по благоустройству, администрацией Московского района и «Водоканалом». Главной идеей было создание места для отдыха жителей города и дополнение облика Московского проспекта.

Реконструкция площади у Российской национальной библиотеки завершилась. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин
Реконструкция площади у Российской национальной библиотеки завершилась. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин
Реконструкция площади у Российской национальной библиотеки завершилась. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Раньше площадь имела в основном асфальтовое покрытие, а сейчас здесь появились зеленые зоны с деревьями и цветниками. Высажено около 100 деревьев и кустарников.

Реконструкция площади у Российской национальной библиотеки завершилась. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин
Реконструкция площади у Российской национальной библиотеки завершилась. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин
Реконструкция площади у Российской национальной библиотеки завершилась. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Также под реконструкцию попал фонтан. Он состоит из шести чаш и оборудован 189-ю насадками. Сооружение приобрело светодинамический режим. Сегодня обновленный фонтан на несколько часов заиграет яркими красками, а после его закроют на зимнюю консервацию до весны.

Реконструкция площади у Российской национальной библиотеки завершилась. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин
Реконструкция площади у Российской национальной библиотеки завершилась. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин
Реконструкция площади у Российской национальной библиотеки завершилась. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Перед входом в библиотеку уложили гранитные плиты, на которых высечены высказывания известных писателей. На площади установили удобные скамьи, а вдоль Бассейной улицы сделали «читальные залы» под открытым небом.

Реконструкция площади у Российской национальной библиотеки завершилась. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин
Реконструкция площади у Российской национальной библиотеки завершилась. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин
Реконструкция площади у Российской национальной библиотеки завершилась. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге завершили реконструкцию фонтана у Российской национальной библиотеки.

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