Площадь у Российской национальной библиотеки открылась после реконструкции: фоторепортаж Gazeta.SPb

Сегодня, 29 октября, в Петербурге открыли обновленное общественное пространство у здания Российской национальной библиотеки в Московском районе.

Работы по реконструкции площади проводились комитетом по благоустройству, администрацией Московского района и «Водоканалом». Главной идеей было создание места для отдыха жителей города и дополнение облика Московского проспекта.

Раньше площадь имела в основном асфальтовое покрытие, а сейчас здесь появились зеленые зоны с деревьями и цветниками. Высажено около 100 деревьев и кустарников.

Также под реконструкцию попал фонтан. Он состоит из шести чаш и оборудован 189-ю насадками. Сооружение приобрело светодинамический режим. Сегодня обновленный фонтан на несколько часов заиграет яркими красками, а после его закроют на зимнюю консервацию до весны.

Перед входом в библиотеку уложили гранитные плиты, на которых высечены высказывания известных писателей. На площади установили удобные скамьи, а вдоль Бассейной улицы сделали «читальные залы» под открытым небом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге завершили реконструкцию фонтана у Российской национальной библиотеки.