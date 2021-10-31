Каждый пятый россиян будет тосковать по кафе и шоппингу на ноябрьские праздники

Каждый пятый россиян будет тосковать по кафе и шоппингу на ноябрьские праздники
Торговый центр во время пандемии. Фото: пресс-служба ККИ

Все планы наших соотечественников на ожидаемые ноябрьские праздники смешал объявленный по всей России локдаун.

Такой вывод можно сделать из исследования, проведенного компанией SuperJob.

Только-только россияне начали воспринимать 4 ноября — День народного единства как праздничный день, а не просто выходной, как опять все поменялось. Еще год назад, рассуждая об отношении к 4 ноября, 9% опрошенных компанией говорили, что эта дата — что угодно, но не праздник. Только 12% назвали эту дату официальным государственным праздником. Для 44 % — это просто выходной день.

В 2021 году цифры немного скорректировались. Сейчас 4 ноября считают государственным праздником 22% опрошенных россиян. Однако для большей части экономически активного населения это по-прежнему просто выходной день (43%).

«До объявления 30 октября — 7 ноября нерабочими днями каждый девятый работающий россиянин планировал продлить ноябрьские праздники отпусками и отгулами. И хотя самым популярным видом досуга на эти дни был отдых в кругу семьи, 12% россиян планировали другие виды активностей», — говорится в исследовании.

Локдаун испортил планы на начало ноября 18% россиян. Они удручены перспективой потери в доходах и возможными авралами после выхода на работу.

В Северной столице с 30 октября по 7 ноября, в период нерабочих дней, перестанут работать точки общепита, а также кинотеатры, аквапарки, бассейны, фитнес-центры, катки, детские комнаты, развлекательные заведения.

Согласно изменениям, внесенным губернатором Александром Бегловым, ресторанам, барам и кафе запрещают принимать посетителей — работа только навынос или доставка. Это касается всех точек общепита, за исключением расположенных на вокзалах, АЗС и производственных столовых.

Кроме того, в нерабочие дни закроются торговые центры и непродовольственные магазины, доступными останутся супермаркеты и аптеки. Стоматологи и ветеринары перейдут только на экстренные приемы.

Походы в салоны красоты и на массаж также придется отложить, как и визит в общественные бани и СПА-центры.

Этими мерами Петербург не ограничится. Как рассказывала Gazeta.SPb, нас ждут дополнительные COVID-ограничения с 8 ноября.

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