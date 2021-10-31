Удачно замаскировались. Продукты, лишь выглядящие полезно

Каши, салаты, соки – основа правильного питания. Но тут не все так просто. Есть категории продуктов, которые лишь «прикидываются» хорошими, но для правильного питания совершенно бесполезны. И даже могут немножечко вредить.

Магазинные соки в пачках

Как бы промышленные соки ни производили: прямого отжима, восстановленные и т.д. – у них у всех один огромный недостаток. В них слишком много сахара. Это прямой вред для зубов, стройной фигуры и в некоторых случаях для ЖКТ.

Их заменой могут стать морсы, компоты или даже домашние лимонады. Самых невероятных рецептов на кулинарных сайтах или страницах, посвященных правильному питанию и диетам, великое множество. И по своим вкусовым качествам они сильно впереди напитков из тетрапаков.

Каши быстрого приготовления

Овсяные, гречневые, ячневые хлопья — это, безусловно, очень удобно. Но и в них содержится большое количество сахара.

Каши быстрого приготовления дают лишь кратковременное ощущение сытости. Технология производства практически уничтожение всю пользу зерна, за что мы так ценим каши из крупы грубого помола.

Манная каша

Еще одна каша-обманка.

Ее готовят на молоке из «настоящей» пшеничной крупы. Казалось бы, идеальный продукт. Да, но только для детей. Она содержит в себе много крахмала и легких углеводов. Пользы в манной каше для взрослого человека практически нет.

Йогурты с добавками

Если кисломолочный продукт может храниться в тепле не один месяц, значит в него производитель щедро добавляет консерванты. Если на запах из баночки оборачиваются прохожие – скорее всего, тут есть и ароматизаторы. Красивый цвет обеспечивают соответственно красители, упругую консистенцию – стабилизаторы. Такой коктейль никак не попадает под определение правильное питание. Несмотря на все старания лактобактерий.

Готовые салаты из магазинов

Даже если в салате лишь капуста, морковка и огурец, то повремените радовать своего внутреннего диетолога. Основная проблема такой продукции в том, что невозможно узнать точно, из каких продуктов он сделан. Возможно, они некачественные или просроченные. Если салат заправлен майонезом или соусом на его основе, то из номинации «диетические продукты» он выбывает безоговорочно. Калорийность салата будет заоблачной. К тому же майонез — не самый лучший друг организма, по мнению адептов правильного питания.