Ученые: добровольцам с COVID, принимавшим антидепрессанты, не потребовалась госпитализация

Есть вероятность, что при лечения легкой формы ковида в качестве профилактических действий от осложнений начнут использовать антидепрессант.

Ровно год назад журнал американской медицинской ассоциации поделился итогами исследования, проведенного деятелями науки из Вашингтонского университета в американском городе Сент-Луисе. Результаты этого небольшого проекта могут оказать значительное влияние на лечение коронавирусной инфекции у населения Земли.

В исследовании участвовали 152 зараженных ковидом человека. У всех этих людей болезнь протекала в легкой форме. В конечном итоге ученые определили, что предотвратить развитие болезни может один антидепрессант.

В чем суть проекта?

Начался эксперимент с того, что всем добровольцам выдали препараты. Вот только 80 пациентов получили настоящий антидепрессант, а 72 человека — пустышки. Через 15 дней после приема лекарства в первой группе не было ни одного человека, у кого бы ухудшилось состояние, чего не скажешь о второй команде. У шести человек, которые получали плацебо, начались осложнения в период с 4-го по 21-й день. У добровольцев началась одышка, пневмония и снижение содержания кислорода в крови. Четверых пришлось госпитализировать, а одного даже подключить к аппарату ИВЛ.

Мнение доктора медицинских наук из Вашингтонского университета

По словам Эрика Джей Ленце, при приеме антидепрессанта у пациентов не наблюдались проблемы с дыханием, класть в медицинское учреждение добровольцев также не пришлось. Ученый считает, что важно уделить внимание вопросу, касающемуся способу лечения легкого течения коронавируса.

Однако данный антидепрессант как средство лечения от ковида, по заключению экспертов из Вашингтонского университета, требует дополнительного изучения.

Данное лекарство возможно приобрести лишь по рецепту врача. Оно относится к группе селективных ингибиторов обратного захвата серотонина. То есть препарат повышает активность «гормона счастья» в мозге. Начинается процесс противодействия депрессии.

Он более-менее безопасен. Среди побочных действий сексуальная дисфункция, нарушение работы ЖКТ, головная боль, сонливость. Эти таблетки нельзя принимать людям, стардающим заболеваниями печени.

Кроме этого антидепрессант оказывает влияние на белок S1R, выполняющий в организме разные функции. При этом антидепрессант контролирует синтез цитокинов, небольших информационных молекул, которые помогают направлять действия иммунных клеток. Именно это свойство лекарства и привлекло биологов из Соединенных Штатов Америки.