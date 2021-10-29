На башни Петрикирхе вернули восстановленные циферблаты: фоторепортаж Gazeta.SPb

На башни Петрикирхе вернули восстановленные циферблаты: фоторепортаж Gazeta.SPb
Циферблаты Петрикирхе отреставрировали. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

В Петербурге завершается воссоздание исторического облика фасада лютеранской церкви Святых Петра и Павла (Петрикирхе), расположенной на Невском проспекте.

Циферблаты Петрикирхе отреставрировали. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Циферблаты Петрикирхе отреставрировали. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Реставрацию исторического облика южного фасада закончили восстановлением циферблатов на обеих башнях кафедрального собора.

Циферблаты Петрикирхе отреставрировали. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Циферблаты Петрикирхе отреставрировали. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

На западную башню вернули солнечные часы, которые при хорошей погоде будут показывать петербуржцам время. На восточной башне появился циферблат со стрелками.

Циферблаты Петрикирхе отреставрировали. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Циферблаты Петрикирхе отреставрировали. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Работы по восстановлению циферблатов велись по инициативе членов Общины святой Анны и святого Петра.

Циферблаты Петрикирхе отреставрировали. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Циферблаты Петрикирхе отреставрировали. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Циферблаты Петрикирхе отреставрировали. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

До этого в Петрикирхе отреставрировали Ангела и фасад. Специалисты вернули прежний облик перилам у лестниц боковых входов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что завершается 10-летняя реставрация фасада Казанского собора: фоторепортаж.

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