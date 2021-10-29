На башни Петрикирхе вернули восстановленные циферблаты: фоторепортаж Gazeta.SPb

В Петербурге завершается воссоздание исторического облика фасада лютеранской церкви Святых Петра и Павла (Петрикирхе), расположенной на Невском проспекте.

Реставрацию исторического облика южного фасада закончили восстановлением циферблатов на обеих башнях кафедрального собора.

На западную башню вернули солнечные часы, которые при хорошей погоде будут показывать петербуржцам время. На восточной башне появился циферблат со стрелками.

Работы по восстановлению циферблатов велись по инициативе членов Общины святой Анны и святого Петра.

До этого в Петрикирхе отреставрировали Ангела и фасад. Специалисты вернули прежний облик перилам у лестниц боковых входов.

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