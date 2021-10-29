Новое общественное пространство открылось у Российской национальной библиотеки

Возле Российской национальной библиотеки в Петербурге благоустроили площадь, сквер и обновили фонтан.
Об этом рассказали в городском комитете по благоустройству. Над проектом благоустройства территории перед библиотекой трудились администрация Московского района и комитет.
В сквере обновили покрытия дорожен и приумножили зеленые насаждения. Здесь появились около 100 новых деревьев и 360 кустарников, а также скамьи и урны.
Перед входом в здание библиотеки уложили гранитные тротуарные плиты с цитатами классиков и современных писателей.
Кроме того на площади преобразили центральный объект нового общественного пространства — фонтан. Также на площади сделали новое наружное освещение.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что площадь у Российской национальной библиотеки открылась после реконструкции: фоторепортаж Gazeta.SPb.