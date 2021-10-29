Новое общественное пространство открылось у Российской национальной библиотеки

Новое общественное пространство открылось у Российской национальной библиотеки
Реконструкция площади у Российской национальной библиотеки завершилась. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Возле Российской национальной библиотеки в Петербурге благоустроили площадь, сквер и обновили фонтан.

Об этом рассказали в городском комитете по благоустройству. Над проектом благоустройства территории перед библиотекой трудились администрация Московского района и комитет.

В сквере обновили покрытия дорожен и приумножили зеленые насаждения. Здесь появились около 100 новых деревьев и 360 кустарников, а также скамьи и урны.

Перед входом в здание библиотеки уложили гранитные тротуарные плиты с цитатами классиков и современных писателей.

Кроме того на площади преобразили центральный объект нового общественного пространства — фонтан. Также на площади сделали новое наружное освещение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что площадь у Российской национальной библиотеки открылась после реконструкции: фоторепортаж Gazeta.SPb.

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