Новое общественное пространство открылось у Российской национальной библиотеки

Возле Российской национальной библиотеки в Петербурге благоустроили площадь, сквер и обновили фонтан.

Об этом рассказали в городском комитете по благоустройству. Над проектом благоустройства территории перед библиотекой трудились администрация Московского района и комитет.

В сквере обновили покрытия дорожен и приумножили зеленые насаждения. Здесь появились около 100 новых деревьев и 360 кустарников, а также скамьи и урны.

Перед входом в здание библиотеки уложили гранитные тротуарные плиты с цитатами классиков и современных писателей.

Кроме того на площади преобразили центральный объект нового общественного пространства — фонтан. Также на площади сделали новое наружное освещение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что площадь у Российской национальной библиотеки открылась после реконструкции: фоторепортаж Gazeta.SPb.