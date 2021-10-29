Петербуржцы застряли в 5-балльных пробках в пятницу вечером

Петербуржцы застряли в 5-балльных пробках в пятницу вечером
Дорожная ситуация в Петербурге в пятницу вечером. Фото: "Яндекс.Пробки"

Дороги Петербурга заполонили пробки вечером в пятницу, 29 октября. Горожане едут домой после окончания трудового дня.

К 20:00 пробки на городских трасса составили 5 баллов. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», после 22:00 пробки спадут до 3 баллов, в после 23:00 дорожная ситуация улучшится до 1 балла.

Проезд затруднен по Невскому проспекту, Каменноостровскому проспекту и проспекту Энгельса, по Пироговской набережной, проспекту Испытателей.

Кроме того, пробка в несколько километров собралась на ЗСД, горожан, застрявших на трассе, ждет долгая поездка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцев ожидают рекордно теплые выходные. Обойдется без осадков.

«Яндекс.Пробки» новости СПб пробки


 

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