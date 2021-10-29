Мосгорсуд приговорил к пяти годам колонии блогера Пыжа за разглашение гостайны

Мосгорсуд приговорил к пяти годам колонии блогера Пыжа за разглашение гостайны
Известно, что блогер Андрей Пыж планировал снять выпуск про Метро-2. Фото: pixabay.com

Мосгорсуд приговорил блогера с канала Urbanturizm Андрея Пыжа к пяти годам тюрьмы по делу о незаконном доступе к госайне.

Пыж состоял в сообществе диггеров и в течение двух лет собирал секретные данные, к которым не имел доступа по закону. Известно, что Пыж планировал снять выпуск про Метро-2, сообщает ТАСС.

Блогер привез на Украину засекреченные сведения о станциях метрополитена Москвы и подземных транспортных сооружениях. Также он перевез туда документы на флешках, которые хотел использовать в своем блоге.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд в США приговорил российского предпринимателя основателя Тинькофф-банка Олега Тинькова к одному году надзора. Суд утвердил мировое соглашение, которое бизнесмен заключил с Минюстом США по делу о нарушениях в сфере налогов при отказе от гражданства США.

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Мосгорсуд приговорил к пяти годам колонии блогера Пыжа за разглашение гостайны
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