Мосгорсуд приговорил к пяти годам колонии блогера Пыжа за разглашение гостайны

Мосгорсуд приговорил блогера с канала Urbanturizm Андрея Пыжа к пяти годам тюрьмы по делу о незаконном доступе к госайне.

Пыж состоял в сообществе диггеров и в течение двух лет собирал секретные данные, к которым не имел доступа по закону. Известно, что Пыж планировал снять выпуск про Метро-2, сообщает ТАСС.

Блогер привез на Украину засекреченные сведения о станциях метрополитена Москвы и подземных транспортных сооружениях. Также он перевез туда документы на флешках, которые хотел использовать в своем блоге.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд в США приговорил российского предпринимателя основателя Тинькофф-банка Олега Тинькова к одному году надзора. Суд утвердил мировое соглашение, которое бизнесмен заключил с Минюстом США по делу о нарушениях в сфере налогов при отказе от гражданства США.