Суд в США приговорил Тинькова к году надзора за пределами страны

Суд в США приговорил российского предпринимателя основателя Тинькофф-банка Олега Тинькова к одному году надзора. Суд утвердил мировое соглашение, которое бизнесмен заключил с Минюстом США по делу о нарушениях в сфере налогов при отказе от гражданства США.

Заключенное соглашение предусматривало, что Тиньков выплатит компенсацию в полмиллиарда долларов, к моменту вынесения приговора он ее уже уплатил. Также предприниматель выплатит дополнительный штраф в 250 тысяч долларов. Об этом сообщает РБК. Надзор будет осуществляться за пределом США.

Судья отказался от вынесения реального срока в связи с тяжелым состоянием здоровья Тинькова. В 2019 года предпринимателю диагностировали лейкемию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что уголовное дело в отношении гендиректора ООО «ЭВРИКАл», повредившего воинское захоронение погибших в годы Великой Отечественной войны, направят в суд.