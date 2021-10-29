В Ленобласти гендиректор пойдет под суд за повреждение воинских захоронений

Уголовное дело в отношении гендиректора ООО «ЭВРИКАл», повредившего воинское захоронение погибших в годы Великой Отечественной войны, направят в суд.

Об этом сообщает СУ СК по Ленобласти. Генерального директора обвиняют по п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ о повреждении воинских захоронений в целях причинения ущерба историко-культурному значению таких объектов.

Как установило следствие, гендиректор дал указание провести земляные работы с применением тяжелой техники на принадлежащем его компании участке в Тосненском районе. Рабочие сняли грунт с костными останками погибших в годы ВОВ и вывезли землю за пределы участка.

На стадии предварительного расследования суд отправил гендиректора под домашний арест. Уголовное дело в ближайшее время направят в суд для рассмотрения по существу.

Следственный комитет обратился в администрацию Ленобласти, после чего воинское захоронение восстановили и включили перечень объектов культурного наследия регионального значения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на воинском кладбище «Корчмино» захоронили останки 103 погибших во времена ВОВ.