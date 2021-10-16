На воинском кладбище «Корчмино» захоронили останки 103 погибших во времена ВОВ

На воинском кладбище &#171;Корчмино&#187; захоронили останки 103 погибших во времена ВОВ
В Колпинском районе Петербурга сегодня состоялась торжественно-траурная церемония захоронения останков 103 воинов. Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга

В Колпинском районе Петербурга сегодня состоялась торжественно-траурная церемония захоронения останков 103 воинов, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Мероприятие прошло на воинском кладбище «Корчмино». Об этом сообщает пресс-служба города.

На воинском кладбище «Корчмино» в Петербурге сегодня прошло захоронение бойцов, которые погибли во время Великой Отечественной войны. Останки погибших обнаружили участники поисковых отрядов из Петербурга, среди которых «Горячий снег», «Рейд», «Святой Георгий», «Иван Сусанин», «Колпинский рубеж», «Северо-запад», а также отряд из Орловской области.

«Мы гордимся нашими поисковиками, которые занимаются благородным делом. Ребята отдают долг памяти погибшим на полях сражений, находят их родных. Это очень важно не только для нынешнего, но и для будущих поколений. У нас очень сильное поисковое движение, оно сплачивает общество», — подчеркнул губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

За последний месяц в Петербурге уже в третий раз проводится торжественно-траурная церемония захоронения погибших бойцов. Среди перезахороненных сегодня благодаря солдатским медальонам удалось установить имена шестерых, пять из которых воевали на Ленинградском фронте.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в городе на Большеохтинском кладбище прошло прощание с ветераном Великой Отечественной войны Зинаидой Корневой, благодаря которой для семей медиков, погибших от коронавируса, было собрано более 4,5 млн рублей

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