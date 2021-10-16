В Петербурге похоронили 99-летнюю женщину, собравшую для медиков 4,5 миллиона

В Санкт-Петербурге прошло прощание с ветераном Великой Отечественной войны Зинаидой Корневой, благодаря которой для семей медиков, погибших от коронавируса, было собрано более 4,5 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на внучку Корневой Елену Фомичеву.

Прощание состоялось в церкви Николая Чудотворца на Большеохтинском кладбище в Санкт-Петербурге. По словам внучки женщины, с ней пришло проститься много людей в примерно количестве 30 человек. Корнева Зинаида Антоновна умерла 12 октября.

Женщина начала сбор денег для медиков в начале пандемии. которая началась в 2020 году. Она вдохновилась поступком ветерана Тома Мура, который собрал 32,8 млн фунтов стерлингов на борьбу с коронавирусной инфекцией. Корнева собирала деньги с помощью платформы YouTube, где она публиковала истории о войне из своей жизни. Всего ей удалось собрать более 4,5 млн рублей. В ноябре 2020 года женщина получила знак отличия «За благодеяние» от президента РФ Владимира Путина.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 12 октября, около 10 утра ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны, житель Петербурга, силами которой был организован сбор денежных средств для семей медиков, погибших в период пандемии — Зинаида Корнева