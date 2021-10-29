Express перечислил восемь симптомов рака почек у человека

При первом же появлении мочи с кровью нужно незамедлительно обращаться к врачу. Фото: unsplash

При первом же появлении мочи с кровью нужно незамедлительно обращаться к врачу. Фото: unsplash

Врачи Англии рассказали о восьми симптомах рака почек.

Первый из них — мочеиспускание с кровью. Этот симптом может появляться и исчезать время от времени, отмечают медики. При первом же появлении мочи с кровью нужно незамедлительно обращаться к врачу. Об этом сообщает Express.

На рак почек могут указывать припухлости на боку. Также при этой онкологии могут быть потеря веса, усталость, сильное потоотделение с высокой температурой, общее ощущение плохого самочувствия, потеря аппетита и непроходящая боль в спине ниже ребер.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач Михаил Давыдов рассказал о первых симптомах рака, которые срочно требует медицинской помощи. Первый симптом — это регулярный кашель, отмечает доктор. Особенно это касается случаев, если при кашле выделяется слюна с кровью.