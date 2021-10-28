Онколог Давыдов назвал ранние симптомы рака, требующие срочного обращения к врачу

Онколог Давыдов назвал ранние симптомы рака, требующие срочного обращения к врачу
Первый симптом — это регулярный кашель, отмечает доктор. Фото: pixabay

Врач Михаил Давыдов рассказал о первых симптомах рака, которые срочно требует медицинской помощи.

Первый симптом — это регулярный кашель, отмечает доктор. Особенно это касается случаев, если при кашле выделяется слюна с кровью. Об этом сообщает «Российская газета».

Вторым симптомом онколог называет изменения в тембре голоса, характерные хрип и осиплость. Третий признак — нарушение пищеварения, особенно если оно больше трех дней, а изменения в приеме пищи не было.

Также нужно обращать внимание учащенное мочеиспускание или кровь в моче.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что снова работает закрытый в начале октября из-за холодов шатёр для прививочной кампании возле метро «Приморская». Вакцинироваться там можно с понедельника по субботу с восьми утра до восьми часов вечера без предварительной записи.

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