Назван ранний «пахучий» симптом рака поджелудочной железы

Рак поджелудочной железы очень сложно обнаружить на ранних стадиях, но есть признак, который можно заметить в начале болезни. Об этом заявляют американские онкологи.
Они объясняют, что в некоторых случаях опухоль не дает пищеварительным ферментам попасть в кишечник, из-за чего плохо переваривается жирная пища. Об этом сообщает Express.
Так, в кал попадают рыхлые, пахучие примеси из-за излишков жира, отмечают медики.
Онкологи добавляют, что этот признак часто проявляется на ранних стадиях рака, но его часто не замечают.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врачи Англии рассказали о восьми симптомах рака почек. Первый из них — мочеиспускание с кровью. Этот симптом может появляться и исчезать время от времени, отмечают медики. При первом же появлении мочи с кровью нужно незамедлительно обращаться к врачу.