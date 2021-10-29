Назван ранний «пахучий» симптом рака поджелудочной железы

Рак поджелудочной железы очень сложно обнаружить на ранних стадиях, но есть признак, который можно заметить в начале болезни. Об этом заявляют американские онкологи.

Они объясняют, что в некоторых случаях опухоль не дает пищеварительным ферментам попасть в кишечник, из-за чего плохо переваривается жирная пища. Об этом сообщает Express.

Так, в кал попадают рыхлые, пахучие примеси из-за излишков жира, отмечают медики.