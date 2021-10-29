На Рубинштейна задержали блогера Эрика Давидыча

На Рубинштейна задержали блогера Эрика Давидыча
Как стало известно, блогер Эрик Давидыч якобы подрезал девушку и стал ее преследовать. Фото: скрин https://www.instagram.com/eric_davidich/

В центре Петербурга бурно отмечают пятницу в преддверии недельного локдауна.

Улица Рубинштейна не исключение. В ночь на 30 октября на ней задержали блогера Эрика Давидыча. Как стало известно, он якобы подрезал девушку и стал ее преследовать. Об этом сообщает 78.ru.

На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что самая «тусовочная» или просто клубная улица Северной столицы — Думская — продолжает гудеть. Она вновь стала местом скопления людей. Молодежь льется рекой в самое злачное место города. Из клубов валит музыка. Рядом дежурит полиция, однако она не вмешивается в работу баров и клубов. Ранее говорилось о том, что в Северной столицы с 30 октября по 7 ноября в связи с ростом заболеваемости ковидом объявлены нерабочие дни. В этот период запрещена работа баров и ресторанов.

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