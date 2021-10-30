«Вашингтон» обыграл «Аризону» в матче НХЛ

«Вашингтон» обыграл «Аризону» в матче НХЛ
Нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Фото: nhl.com/ru

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Аризону Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась со счетом 2:0.

В составе «столичных» шайбы забросили Джон Карлсон (53-я минута) и российский нападающий Александр Овечкин (60). Двумя ассистами отметился российский форвард Евгений Кузнецов.

Следующий матч пройдет 2 ноября. «Вашингтон» сыграет в гостях против «Тампы».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нападающий американского хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче с «Оттавой Сенаторз» и побил достижение канадца Уэйна Гретцки.

«Вашингтон Кэпиталз» александр овечкин нхл


 

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