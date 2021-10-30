В Пулково задержали три авиарейса в субботу вечером

В Пулково задержали три авиарейса в субботу вечером
В Пулково задержали три авиарейса. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В петербургском аэропорту Пулково задерживаются три авиарейса. Причины задержки не указываются.

Об этом стало известно в субботу, 30 октября. Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Нижнего Новгорода и Москвы. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс EO 282 до Нижнего Новгорода. Пассажиры авиакомпании Pegas Fly рассчитывали покинуть Петербург в 10:15, однако время вылета сдвинули на 20:10. Еще один самолет рейса EO 318 по тому же направлению вылетит в час ночи, однако изначально старт был назначен на 20:45.

Также с опозданием вылетит рейс SU 027 до Москвы. Туда полетит самолет авиакомпании «Аэрофлот». Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 21:05, но вылет перенесли на 23:15.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что авиакомпания «Россия» в партнерстве с «Аэрофлотом» с 1 ноября 2021 года по 15 мая 2022 года предоставит пассажирам дополнительное место бесплатного регистрируемого багажа для провоза одного комплекта лыжного снаряжения общим весом до 23 кг.

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